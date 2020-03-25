«محرم للسياسات العامة» : أزمة «كورونا» تتطلب حلولا غير تقليدية

رحب مصطفي محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة بالقرارات التي اتخذتها الدولة باستثناء العاملين في مجال التجارة الإليكترونية وتوصيل الطلبات من حظر التجوال المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح في تصريحات صحفية أن القرار يتماشى مع التجارب الدولية في دول إيطاليا، أسبانيا، الهند والسعودية مشيرا إلى أنه يعكس حرص الدولة على حماية المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين دون الحاجه للتنقل وهوما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا .

وتابع محرم أن الأزمة الحالية تطلب حلولا غير تقليدية بالتعاون مع القطاع الخاص تفعل من خلالها خدمات وأنظمة عمل تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا التي تحد من التواصل والتجمعات البشرية التي باتت تمثل خطورة على المجتمع ككل.