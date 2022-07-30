«محرم» توقع عقد شراكة مع «إيثيكور» في السياسات العامة والشئون التنظيمية

وقعت مجموعة “محرم وشركاه” المتخصصة في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومقرها مصر، عقد شراكة مع شركة” إيثيكور” المتخصصة في مجال استشارات الشئون الحكومية في أفريقيا، ومقرها جنوب أفريقيا، بحضور سفير جنوب أفريقيا لدى مصر، جوزيف ماشيمباي.

وقالت مجموعة “محرم وشركاه”، في بيان لها اليوم: إنه بموجب الاتفاقية سيتمكن عملاء الشركتين في جميع أنحاء القارة الأفريقية – حيث التواجد في أكثر من 30 دولة بالقارة – من الحصول على خدمات استشارية متكاملة في مجال السياسة العامة و الشئون التنظيمية، ما يسمح لهم بالتوسع الإقليمي الاستثماري.

وأعرب مصطفى محرم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “محرم وشركاه”، عن سعادته بتلك الشراكة المميزة وما تحمله من فرص مستقبلية واعدة، قائلا: “سنعمل على تمكين ودعم عملائنا في توسيع أعمالهم عبر القارة بشكل عام، وخصوصا جنوب أفريقيا ودول جنوب الصحراء”، مشيرا إلى أنه بهذه الشراكة سيكون هناك مركزان إقليميان في القاهرة وجنوب أفريقيا، لتطوير الاستراتيجيات، وإدارة العملاء.

من جانبه ، قال عبد الوحيد باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة “إيثيوكور”: فخورون بإبرام هذه الشراكة المميزة مع مجموعة محرم وشركاه، معربا عن تحمسه لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية لما تتمتع به من كفاءات عالية وخبرة طويلة في جميع مجالات السياسة العامة، والشئون الحكومية ، والاتصال الاستراتيجي”.

جدير بالذكر، أن تحالف “محرم” وشركاه، مع “إيثيكور”، يأتي تاليا لعدة تحالفات إقليمية أبرمتها مجموعة”محرم” وشركاه هذا العام، جاء في مقدمتها التحالف الإقليمي مع “NGC ” الإماراتية، والذي مكن العملاء من المحيط للخليج، في أفريقيا والخليج وبلاد المشرق وباكستان، من الحصول على خدمات أكثر تميزا في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي.