محرك «Petal» يطلق خاصية مركز رمضان لتقديم محتوى مميز للمستخدمين

أعلن محرك بحث Petal، محرك البحث الرئيسي من هواوي، عن إطلاق خاصية “مركز رمضان”، وذلك حرصًا منه على تحسين تجربة التصفح لدى المستخدمين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال شهر العطاء، تم تصميم خاصية “مركز رمضان” لإتاحة تجربة رقمية استثنائية للمستهلكين طيلة رمضان 2022.

ويتيح “مركز رمضان” للمستخدمين في العديد من الدول، بما فيها بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وغيرها الكثير، فرصة استكشاف أحدث المسلسلات والبرامج التلفزيونية الممتعة، إضافة إلى ذلك ستوفر الخاصية للمستخدمين فرصة الفوز بهدايا قيّمة، والتعرّف على عروض الإفطار والسحور التي يتم طرحها من قبل المحلات القريبة منهم، إلى جانب الاستفادة من أفضل عروض الأسعار التنافسية للفنادق، وكذلك الاستمتاع بتسوق أكثر من 90 مليون منتج بسهولة وملاءمة.

ومن خلال خاصية “مركز رمضان”، بإمكان مستخدمي بحث Petal المشاركة في المسابقات التفاعلية اليومية التي تعرف باسم “فوازير رمضان”. وسيحصل المشاركون الذين يتمكنون من حل سؤال واحد يومياً على فرصة للفوز بمنتجات هواوي الحصرية مثل الهواتف المحمولة وغيرها.

ويحظى المستهلكون بإمكانية الوصول الى الصفقات الاستثنائية أثناء تسوق فئات السلع الأكثر مبيعاً عبر خاصية “مركز رمضان”. تشمل تلك العروض طرح خصومات تصل لغاية و70% على لوزام المطبخ و60% على الأجهزة المنزلية والديكورات الرمضانية، مما يتيح لهم تجربة تسوّق ممتعة مليئة بالصفقات القيّمة والاستثنائية من خلال استخدام بحث Petal بكل سهولة وسلاسة.

ويسعى بحث Petal إلى تحسين تجربة المستهلكين من خلال تسخير أحدث تقنيات هواوي لطرح مزايا مبتكرة، على غرار خاصية “مركز رمضان”. فإن بحث Petal، يزوّد المستخدمين بتجربة سلسة تتماشى مع ميولهم ورغباتهم. كما يلتزم بحث Petal بمعايير الأنظمة العامة لحماية البيانات، وهو حائز على ختم الخصوصية الأوروبية للامتثال بالأنظمة العامة لحماية البيانات.