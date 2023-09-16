محرك سيارة هيونداي «أيونيك 6» من بين أفضل 10 محركات لعام 2023

تم اختيار محرك سيارة سيدان أيونيك 6 الكهربائية من إنتاج شركة هيونداي موتور كأحد أفضل 10محركات وأنظمة دفع لعام 2023، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت هيونداي في بيان أن الجوائز السنوية تمنح من مجلة واردز أوتو “WardsAuto” تقديرا للتطورات الجذابة في المحرك الجديد كليا أو المحسن بشكل كبير، تم اختيار أيونيك 6 لأدائها وقدرات الشحن ومداها وسعرها”.

وفى العام الماضي، تم اختيار أيونيك 5 الرياضية المتعددة الأغراض من هيونداي كواحدة من أفضل 10 محركات من قبل نفس المجلة.

تم تصميم أيونيك 5 وأيونيك 6 على منصة هيونداي المخصصة للسيارات الكهربائية المسماة إي-جي إم بي.

وتيرة التغير التكنولوجي سريعة جدًا، لذا فإن عددا قليلا فقط من المحركات يتم إدراجها في قائمة أفضل 10 محركات وأنظمة الدفع في جوائز “واردز أوتو” مرتين على التوالي، ولكن ميزات توصيل الطاقة والكفاءة ومتعة القيادة في أيونيك 6 برزت بوضوح من جديد”، وفقا لدرو وينر، المحرر المساهم في واردز أوتو في البيان.

تعد واردز أوتو مجلة متخصصة في تجارة السيارات في الولايات المتحدة وتُنشر منذ 1924.