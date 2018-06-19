محركات التيربو تعزز تنافسية السيارات بعد رفع أسعار الوقود

أحمد شوقي في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية زيادات متعاقبة في أسعار الوقود في إطار المساعي الحكومية لرفع الدعم عن الطاقة؛ تزداد تنافسية السيارات المزودة بمحركات التيربو التي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود بهذه السيارات ومن ثم خفض التكاليف الإجمالية للتشغيل. والتيربو عبارة عن شاحن هوائية يسه

أحمد شوقي

في الوقت الذي تشهد فيه السوق المحلية زيادات متعاقبة في أسعار الوقود في إطار المساعي الحكومية لرفع الدعم عن الطاقة؛ تزداد تنافسية السيارات المزودة بمحركات التيربو التي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود بهذه السيارات ومن ثم خفض التكاليف الإجمالية للتشغيل.

والتيربو عبارة عن شاحن هوائية يسهم في تقليل معدل استهلاك الوقود بمحرك السيارة عبر زيادة كمية الهواء في غرفة الاحتراق الخاصة بالمحرك ومن ثم زيادة الضغط للحصول على قوة أكبر؛ وهو ما يصعب الوصول إليه عبر المحركات العادية.

ولتوضيح الفرق بين معدلات استهلاك الوقود بالنسبة للسيارات المزودة بمحرك توربيني والمزودة بمحركات عادية؛ يمكن المقارنة بين بعض السيارات ومن بينها نيسان قاشقاي وهيونداي توسان.

فالأولى مزودة بمحرك توربيني 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات؛ يمكنه إنتاج قوة تصل إلى 117 حصان عند 4500 لفة بالدقيقة، ويصل العزم الأقصى إلى 190 نيوتن. متر عند 2000 لفة بالدقيقة. ويصل معدل استهلاك الوقود بالسيارة إلى 5.6 لتر لكل 100 ألف كم.

في المقابل زودت هيونداي توسان بمحرك عادي رباعي الأسطوانات تصل سعته اللترية إلى 1591 سي سي؛ بما يمكنه من إنتاج قوة تصل إلى 130 حصان عند 6300 لفة بالدقيقة ويصل العزم الأقصى بالسيارة إلى 161 نيوتن. متر عند 4850 لفة بالدقيقية.

ويصل معدل استهلاك الوقود بالسيارة إلى 8.8 لتر لكل 100 كم.

ويوضح الجدول التالي مقارنة سريعة بين معدل استهلاك الوقود لطرازين مزودين بمحرك تيربو مقارنة بطرازين منافسين مزودين بمحرك عادي.

جدول يوضح معدل استهلاك الوقود لطرازين مزودين بمحرك تيربو مقارنة بطرازين منافسين مزودين بمحرك عادي طرازات تيربو معدل استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) طرازات عادية منافسة معدل استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) نيسان قاشقاي 5.6 هيونداي توسان 8.8 جيلي إيمجراند X7 6.7 بريليانس V3 7.5

** خفض التكاليف



يقول اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إن محركات التيربو تسهم في تخفيض تكاليف تشغيل السيارات بشكل كبير مقارنة بالمحركات العادية التي تستهلك كميات أكبر من الوقود دون أن تصل لنفس الأداء الذي تحققه محركات التيربو؛ بما يشكل ميزة تنافسية قد تغير من قائمة أولويات العملاء عند تنفيذ قراراتهم الشرائية.

واستطرد أن عددًا من الشركات قد استفادت على نحو كبير من محركات التيربو بغرض تحسين أداء طرازاتها من جهة بالإضافة إلى تخفيض قيمة الرسوم الجمركية التي تتحملها من جهة أخرى في الدول التي تعتمد على السعة اللترية عند احتساب قيمة الرسوم الجمركية

وأشار إلى أن هذه الميزة متوفرة خاصة إذا كانت السيارات مستوردة من دول الاتحاد الأوروبية التي تستفيد من التخفيضات بمواجب الشراكة المصرية الأوروبية حيث أعفت السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1300 سي سي من الرسوم الجمركية بشكل كامل.

وأوضح أن الشركة العالمية تمكنت من خفض السعة اللترية للسيارة عبر محركات التيربو يجعلها قادرة على اختراق الأسواق الخارجية ومنها السوق المصرية بأسعار تقل عن المنافسين بما يزيد من فرص الوصول للعملاء عبر أسعار تنافسية.

وأشار إلى أن نسبة التخفيضات في تكاليف التشغيل بالنسبة لمحركات التيربو مقارنة بالمحركات العادية يعتمد على مدى القدرة خفض السعة اللترية للسيارة فكلما كانت منخفضة؛ تراجعت التكاليف، والعكس صحيح أيضًا.

ويتفق معه منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات الذي يؤكد أن شركات السيارات العالمية التي تمكنت من تزويد طرازاتها بمحركات التيربو تمكنت من خفض معدلات استهلاك الوقود بشكل يخفف من الأعباء التي يتحملها ملاك هذه السيارات على خلفية الزيادات السعرية للوقود والتي تم إقرارها خلال الأيام القليلة الماضية.

** تداعيات أقل



ويشير رمضان ابو حتة مدير قطاع الشركات بشركة ابو حتة للسيارات- موزع العديد من العلامات التجارية- إلى أن التداعيات السلبية على ملاك السيارات المزودة بمحركات التيربو أقل مقارنة بالآثار التي ستلحق بملاك السيارات العادية؛ حيث تستخدم الأولى معدلات أقل من الوقود بما يسهم في النهاية في الحد من تكاليف التشغيل.

واعتبر أن ذلك سيعزز الطلب على السيارات المزودة بمحركات التيربو خلال الفترة المقبلة.