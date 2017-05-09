محرز تفتتح مؤتمر الجمعية المصرية للأمان الحيوي

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية للأمان الحيوي، تحت شعار: “قضايا الأمن الحيوي المتعلقة بالأمراض المتوطنة والأمراض الناشئة في مصر”، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت نائب وزير الزراعة في كلمتها الافتتاحية، نيابة عن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الحكومة على دعم كافة الجهود المبذولة لتحسين الأمن والأمان الحيوى فى الزراعة وصحة الحيوان والصحة العامة.

وأشارت محرز إلى أن الجمعية المصرية للأمان الحيوى، تهدف إلى حماية البيئة المصرية وكذلك الباحثين من المخاطر البيولوجية والكيمائية، فضلاً عن التوعية المهنية المتخصصة بالممارسات والنظم الصحيحة للأمن والأمان الحيوى، وتسهل سبل التعاون مع منظمات الأمن والأمان الحيوى الدولية.

وأوضحت أن الجمعية ملتزمة بتنمية وتطوير المبادئ والمعايير المحلية، وتوفير التوعية بمبادئ وتشريعات الأمن والأمان الحيوى الحالية والمحدثة لحماية الباحثين وكذلك البيئة من المخاطر البيولوجية والكيميائية، فضلاً عن التوعية بمبادئ وتشريعات الأمن والأمان الحيوى الحالية والمحدثة، وتقديم وتوفير الاستشارات الفنية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن مفهوم الأمان الحيوي يشمل تطبيق السياسات والأجراءات المعتمدة التي تضمن الاستخدام الآمن لتطبيقات التقانات الحيوية المعاصرة ومنشآتها وتجهيزاتها، وإجراء العمليات المختبرية والحقلية على نحو سليم وآمن بما يضمن حماية صحة الإنسان ووقايته من العدوى بالميكروبات البيولوجية الخطرة وكذلك الحفاظ على البيئة سليمة وحمايتها من التلوث.