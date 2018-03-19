محرز تجتمع مع مربى الثروة الحيوانية في الفيوم

الزراعة :تدرس تخصيص الأراضي الهامشية لصالح اصحاب المزارع الحيوانية الزراعة: إستيراد ماشية مدرة للالبان للمزارع الصاوي أحمدأجرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الثروة الحيوانية عددا من اللقاءات مع المربين أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم اليوم الاثنين. تأ

الزراعة :تدرس تخصيص الأراضي الهامشية لصالح اصحاب المزارع الحيوانية

الزراعة: إستيراد ماشية مدرة للالبان للمزارع

الصاوي أحمد

أجرت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الثروة الحيوانية عددا من اللقاءات مع المربين أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم اليوم الاثنين.

تأتي تلك اللقاءات استكمالاً لما تم في عقد لقاءات مع المربيين العاملين بمجال الثروة الحيوانية للحوار معهم.

و قامت “محرز” يرافقها مسؤولو الطب البيطري والزراعة بالفيوم بلقاء المربيين العاملين في مجال الثروة الحيوانية وذلك للمناقشة معهم والاستماع إلى المعوقات التي تواجههم واستعراض ما تقوم به الدولة وتمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من تشريعات وقروض لدعم المربيين.

وتطرقت ” نائب الوزير” إلى مبادرة البنك المركزي المصري لمشروع ملء الفراغات وتوضيح الهدف من المشروع من خلال نشر السلالات المستوردة ذات الإنتاج العالي من الألبان وكذا معامل التحول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة كمية الإنتاج من اللحوم.

كما أوضحت أن القرض الممنوح للمربي سيكون بفائدة 5% فقط

وأكدت نائب الوزير على أن الاستيراد سيتم بإشراف وزراة الزراعة للتأكيد على جودة وإنتاجية هذه السلالات وملاءمتها للبيئة والظروف المصرية.

وتم مناقشة أهداف حملات الترقيم والتحصين والتأكيد على اهتمام الدولة بتوفير اللقاحات ذات الكفاءة العالية والآمنة للمربي وتوفير كافة الإمكانيات التشخيصية والعلاجية وأن الدولة في هذه المرحلة تعطي للتلقيح الاصطناعي أهمية قصوى لتحسين السلالات المصرية.

كما تقدم المربيين أثناء لقاء “نائب الوزير” بشكواهم فيما يخص الأراضي غير الصالحة للزراعة وطلبهم تحويلها إلى أراضي لإقامة مشروعات الإنتاج السمكي أو الحيواني أو الداجني .

وفي هذا الصدد، أجابت “محرز” قائلة إن الوزارة سوف تقوم بمعاينة تلك المساحات وإجراء التحاليل اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاستغلالها في الأنشطة الزراعية المناسبة سواء كانت أنشطة نباتية أو حيوانية أو سمكية أو داجنة



