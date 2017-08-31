محرز تتفقد أعمال تطوير حديقة الأسماك بالزمالك

نائب وزير الزراعة: هدفنا تحويل حديقة الأسماك إلى مزار سياحى محلى وعالمي الصاوى أحمد قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بزيارة إلى حديقة الأسماك بالزمالك والتابعة للوزارة لمتابعة ما تم من أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا، وذلك ضمن خطة لتحوي

نائب وزير الزراعة: هدفنا تحويل حديقة الأسماك إلى مزار سياحى محلى وعالمي



الصاوى أحمد

قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بزيارة إلى حديقة الأسماك بالزمالك والتابعة للوزارة لمتابعة ما تم من أعمال التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا، وذلك ضمن خطة لتحويلها إلى مزار سياحى دولى، فضلا عن الحفاظ على الأصناف النيلية من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض فى مصر، مثل «شلباية»و«هلوم»و«قشر البياض» و«البلطى النيلي»، بالإضافة إلى أسماك المبروك بأنواعها (العادى والفضى والمقاوم للحشائش) لتزيين البركة الموجودة بالحديقة بتلك الأسماك، ولبيع الفائض من الإنتاج.

حيث تفقدت “محرز “الأعمال النهائية التى تمت لتطوير مدخل الحديقة لتجميل الشكل العام، بالإضافة إلى التنبيه على الكافيتيريا الموجودة بالحديقة بضرورة تطويرها لظهورها بالشكل اللائق يليق بمكانتها التاريخية.

كما زارت محرز المفرخات السمكية بالحديقة والتى تم تطويرها وتحديثها، والتى كانت مغلقة لمدة تجاوزت 20 عاما، وذلك فى إطار التكامل بين هيئات وزارة الزراعة وجهاتها المختلفة وذلك من خلال التعاون الذى تم بين هيئة الثروة السمكية مع الخدمات البيطرية لتطوير المفرخ وتحديثه والعمل على زيادة الإنتاجية منه والذى يفرخ كافة أنواع الأسماك النيلية للمحافظة عليها وفق منهج علمى يساهم فى النهوض بالثروة السمكية،حيث أشارت إلى أنه تم تجهيز بحيرة الأسماك الملونة والرئيسية لاستقبال زوار العيد.

وأكدت أن الحديقة جاهزة لاستقبال الجمهور خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع وقضاء وقت ممتع.

وأكدت نائب وزير الزراعة أنه قد تم الانتهاء من تنظيف البركة الموجودة بحديقة الأسماك، والتى يجرى حاليا إعداد الدراسات اللازمة للبدء فى تطويرها وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الآثار، من خلال ترميم الأجزاء المهدمة منها، مع مراعاة الحفاظ على تراثها، وتجديد منظومة الصرف بها.

كما أنه سيتم تزويد البحيرة بطيور مائية لزيادة الشكل الجمالى وإضفاء الرضا لجمهور زائرى حديقة الأسماك، مضيفة أنه تم الانتهاء من الترميمات والإصلاحات فى أرضياتها، مع الحفاظ على الطابع التاريخى والأثري، لكل منطقة داخلها بالتنسيق مع وزارة الآثار، بالإضافة إلى إزالة أكوام من القمامة التى كانت تهدد زوارها، فضلا عن تقليم الأشجار وفقا للمعايير المتعلقة بجمال المسطحات الخضراء والأشجار.

وأكدت محرز أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير جبلاية الأسماك ضمن المرحلة الثالثة لأعمال التطوير، حيث سيتم تقسيمها إلى عدد من أركان اسماك الزينة، منها ركن الأسماك الصينية، وركن الأسماك النيلية، مشيرة إلى أن حديقة الأسماك تضم 49 حوضا لأنواع مختلفة من الأسماك، كما تعرض فيها أنواع مختلفة من الأسماك المحنطة وأنواع من الزواحف البحرية والسلاحف.

وفى نهاية جولتها وجهت الشكر للعاملين بالحديقة لما لمسته من اهتمامهم بظهورها بمظهر لائق.