محرز: بصدد توفير ٤ آلاف فرصة عمل في القطاع الداجني

نائب وزير الزراعة تشهد توقيع 4عقود جديدة بإستثمارات2مليار جنيه في مجال الثروة الداجنة الصاوي أحمدقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة، إن وزارة الزراعة بالتعاون العديد من الجهات، تعمل على غزو الصحراء بالمشاريع القومية والاستثمارية، ومن ضمنها مشروعات تنمية الثروة الداجنة

نائب وزير الزراعة تشهد توقيع 4عقود جديدة بإستثمارات2مليار جنيه في مجال الثروة الداجنة



الصاوي أحمد

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الداجنة، إن وزارة الزراعة بالتعاون العديد من الجهات، تعمل على غزو الصحراء بالمشاريع القومية والاستثمارية، ومن ضمنها مشروعات تنمية الثروة الداجنة في محافظتي سوهاج وقنا.

وقالت محرز، قبل بدء مراسم توقيع عقود الاستثمار الداجني لعدد من المستثمرين ،بوزارة الزراعة بالدقي، إن تلك المشروعات المزمع توقيعها اليوم، تعدف إلى غزو الصحراء، والبعد عن أراضي الدلتا بما فيها أمراض متوطنة.

وأكدت أنه تم توقيع 4 عقود في 5 محافظات هي قنا وسوهاج وبني سويف والبحيرة ومطروح، بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيها، توفر 4 آلاف فرصة عمل لأهالي الصعيد، مؤكدة أن الوزارة توفر فرص استثمارية حقيقة للمستثمرين الجادين، مؤكدة ان الصعيد هو هدفنا الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن الوزارة تسير في تنفيذ خطة الرئيس بتنفيذ المشروعات وإمضاء العقود، وليس البروتوكلات، مؤكدة أن تم الوصول إلى هذه المرحلة وهي توقيع العقود بعد 8 أشهر من المفاوضات الجادة مع المستثمرين.