محررة المال تتسلم جائزة التفوق الصحفى

مها أبوودنتسلمت الزميلة، دعاء حسنى، المحررة بصحيفة المال، منذ قليل، جائزة التفوق الصحفى عن تحقيق استقصائى يرصد مخالفات فى مناقصة للغزل والنسيجوشهد احتفال اليوم تسليم العديد من جوائز التفوق الصحفى فى مجالات الصحافة الاقتصادية والتغطية الخبرية والتحقيقات الصحفية. ووعد نقيب الصحفيين عب

مها أبوودن







تسلمت الزميلة، دعاء حسنى، المحررة بصحيفة المال، منذ قليل، جائزة التفوق الصحفى عن تحقيق استقصائى يرصد مخالفات فى مناقصة للغزل والنسيج







وشهد احتفال اليوم تسليم العديد من جوائز التفوق الصحفى فى مجالات الصحافة الاقتصادية والتغطية الخبرية والتحقيقات الصحفية.







ووعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ، بمضاعفة قيمة الجائزة خلال السنة المقبلة.







الزميلة دعاء حسني عقب تسلم الجائزة