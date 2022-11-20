محتفظة بكونها أكبر مورد للصين.. صادرات النفط السعودي لبكين تزيد 12% في أكتوبر

قفزت شحنات النفط السعودية إلى بكين في أكتوبر 12% على أساس سنوي إلى 7.93 مليون طن، ما يعادل 1.87 مليون برميل يوميا، وحافظت على مكانتها كأكبر مورّد للنفط إلى الصين ،

وبلغت واردات الصين من النفط السعودي منذ بداية العام الحالي حتى أكتوبر الماضي، نحو 73.8 مليون طن، بحسب قناة العربية.

وسجلت الإمدادات الروسية للصين نحو 72 مليون طن منذ بداية العام بزيادة 9.5% على أساس سنوي، لتحل المركز الثاني بعد السعودية.

وقفزت واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من خمسة أمثال في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، إذ استفادت المصافي من انخفاض الأسعار مع زيادة الصادرات الأميركية وسط ارتفاع الإنتاج والسحب من المخزونات.