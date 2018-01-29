محترف مصرى جديد فى القارة العجوز

على المصرى أتم فادي نجاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إجراءات انضمامه إلى نادى ماور فيرك أدميرا النمساوي، الذى ينافس على الصعود للدوري الممتاز، والمملوك لرجل أعمال مصري، يوفر كل الإمكانيات لصعود الفريق إلى الدوري الممتاز هناك.وتنازل اللاعب "27 عاما"، الذى ينتهى عقده



على المصرى

أتم فادي نجاح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إجراءات انضمامه إلى نادى ماور فيرك أدميرا النمساوي، الذى ينافس على الصعود للدوري الممتاز، والمملوك لرجل أعمال مصري، يوفر كل الإمكانيات لصعود الفريق إلى الدوري الممتاز هناك.

وتنازل اللاعب “27 عاما”، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى، عن كل مستحقاته لدى نادى الإنتاج الحربي، كما حصل الفريق العسكرى على مبلغ مالي نظير انتقال مدافعه إلى الدورى النمساوي، قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الشتوية فى يناير.

وقال اللاعب فى تصريحات إذاعية: “زوجتي مصرية نمساوية، ومن الممكن أن أستكمل حياتي هناك، حتى في مجال التدريب بعد الاعتزال”، مضيفا: “عامل اللغة لن يكون عائقًا أمامي في النمسا، أنا أتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكنت مترجما لبعض اللاعبين الأفارقة والمدربين الفرنسيين”، مشيرا إلى أن النادي النمساوي يقدره ماليا بالشكل الجيد، وسيكون بجوار عائلته في النمسا، وهدفه الآن هو الصعود إلى الدوري الممتاز.