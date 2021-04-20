محاولة لـ«أمركة كرة القدم».. كل ما تريد معرفته عن دوري «سوبر ليج»

ثورة كروية في عالم كرة القدم تنتظرها الجماهير خلال الأيام القليلة القادمة، الجميع بين حالة ترقب وتآهب لمعرفة اسم الفائز في المعركة، بالتأكيد هي معركة بين أكبر مؤسسة في منظومة كرة القدم الأوروبية «يويفا»، وأعرق 12 ناديا في تاريخ كرة…

ثورة كروية في عالم كرة القدم تنتظرها الجماهير خلال الأيام القليلة القادمة، الجميع بين حالة ترقب وتآهب لمعرفة اسم الفائز في المعركة، بالتأكيد هي معركة بين أكبر مؤسسة في منظومة كرة القدم الأوروبية «يويفا»، وأعرق 12 ناديا في تاريخ كرة القدم.

ماذا حدث؟

أعلن 12 ناديا من الصفوة في تاريخ الكرة إنشاءهم لمسابقة دوري السوبر الأوروبي، وكشفوا عن انطلاق أول نسخة من المسابقة بداية من الموسم المقبل 2021-2022، في بيان رسمي الاثنين 19 أبريل.

البيان المشترك أوضح أنه سيتم توجيه الدعوة إلى 3 أندية أخرى للمشاركة في المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد، التي ستكون مبارياتها في منتصف الأسبوع كما جرت عادة دوري أبطال أوروبا. بيان إعلان تدشين مسابقة دوري سوبر ليج

كيف بدأ الأمر؟

شرارة البداية كانت من صحيفة ليكيب الفرنسية، عندما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني مساء 18 أبريل الماضي، استعداد 5 أندية من إنجلترا و3 من إسبانيا و3 أخرين من إيطاليا لإعلان بطولة «السوبر ليج» الليلة.

هذا الإعلان هو بمثابة الحرب مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ولا شك أن الحرب سينضم إليها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وبالتأكيد هو في صف الأخير.

ساعات قليلة مرتقبة قبل أن يظهر بشكل رسمي بيانًا مشتركًا بين 12 ناديًا أوروبيًا وهم:

6 أندية من إنجلترا: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، توتنهام، آرسنال، ليفربول.

3 أندية من إسبانيا: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة.

3 أندية من إيطاليا: يوفنتوس، ميلان، إنتر.

صاحب فكرة إنشاء «سوبر ليج» والتسلسل التاريخي

صاحب هذه الفكرة هو فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني باتفاق وتخطيط منذ سنوات مع ستان كروني، مالك أرسنال، وغلايزر، مالك مانشستر يونايتد، وجون هنري مالك ليفربول.

ولكن التسلسل التاريخي يعود إلى 1988، عندما اقترح سيلفيو بيرلسكوني، رئيس ميلان، ورامون ميندوزا، رئيس ريال مدريد فكرة البطولة، ولكن الأمر توقف عند الاقتراح.

في 2009، فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد انتقد دوري أبطال أوروبا وطرح الفكرة من جديد، قبل أن يتحدث آرسين فينجر الذي تنبأ بأن بطولة السوبر ليج قد تصبح حقيقة بعد 10 سنوات.

في 2013، رئيس يوفنتوس أندريه أنيللي، يعيد الاقتراح بتأسيس البطولة، وفي 2018 بدأ بيريز يتحرج لجمع الأندية المشاركة في البطولة، قبل أن تأتي جائحة كورونا 2020 وتحدث أضرار اقتصادية بالغة القصوى، عجلت بكل تأكيد قرار الإنشاء الذي صُدور هذا العام 2021.

الهدف من إنشاء بطولة «سوبر ليج»؟

باختصار الأمر مادي في المقام الأول، وذلك بعدما عانى كبار أوروبا اقتصاديًا خلال السنتين الأخيرتين، بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي كانت بمثابة ناقوس الخطر للأندية، بضرورة البحث عن موارد مختلفة من أجل انعاش الوضع الاقتصادي لتلك الأندية.

صحيفة سكاي سبورتس أكدت أن تمويل البطولة المنتظرة يبلغ ما يقرب من 6 مليارات يورو، وهو رقم مضمون بفضل حقوق البث التليفزيوني، مما يؤمن أرباحًا بمئات الملايين للأندية المشاركة في البطولة.

هذا إلى جانب النقل المباشر عبر مجموعة من المنصات، إذ أعلنت منصة DAZN والمعروفة باسم «نتفليكس الرياضية» استعدادها لدفع نحو 3.5 بليون دولار لنقل «سوبر ليج» بحسب صحيفة Gazzetta.

جميع التقارير الأجنبية أكدت أن مجلس إدارة السوبر الأوروبي، والذي يتولى رئاسته فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على يقين بأن هناك عوائد بث وتمويل لهذه البطولة – حال إقامتها – تصل إلى 10 مليار دولار، 5 مليارات منهم فقط قادمين من البنك الأمريكي JP Morgan وفقًا لـ«سكاي سبورتس».

رقم ضخم لا يقارن بحجم العوائد التي يتحصل عليها كل نادِ حال تتويجه حتى بلقب دوري أبطال أوروبا – يحصل البطل على نحو 75 مليون يورو -، ويكفي القول بأن الفريق المشارك فقط في «سوبر ليج» يحصل على أكثر من 425 مليون دولار نظير المشاركة. جوائز دوري أبطال أوروبا (بدون عوائد البث والتمويل)

ما هو الفارق المادي بين دوري الأبطال و«سوبر ليج»؟

باختصار شديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوزّع 40٪ فقط من عائدات البث المتلفز على الأندية، ويحتفظ بـ60٪ الباقية للصرف على تطوير اللعبة، أما في دوري «سوبر ليج» سيكون كامل العائدات في خزائن الأندية.

وللتوضيح، فإن بايرن ميونيخ – بطل نسخة 2020 بدوري الأبطال – جنى ما يقرب من 120 مليون يورو – قيمة المسابقة ونسبة من العوائد والبث -، أما مجرد المشاركة في دوري السوبر سينعش الخزائن بنصف مليار تقريبًا.

نقطة مهمة أيضًا وهي أن الأندية الكبرى كاهلها مثقل بالديون، تريد تسوية الأمور المالية خاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي جائت لتأكل الأخضر واليابس.

ماذا قالت الاتحادات حول «سوبر ليج»؟

«يتعارض مع إعادة التوزيع المالي العادل».. بهذه الكلمات رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة إنشاء دوري مُنفصل لا يتبع الفيفا، حيث قال: «دوري السوبر الأوروبي يتعارض مع جميع مبادئ التضامن والنزاهة وإعادة التوزيع المالي العادل ، لا يمكن للفيفا إلا أن تعبر عن رفضها لكنها تدعو جميع الأطراف المعنية للانخراط في حوار هادئ وبناء ومتوازن».

«مشروع ساخر.. سنتخذ ضده كل الإجراءات المتاحة لنا»، بهذه العبارات أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، رفضه القاطع لإنشاء «سوبر ليج» خلال بيان رسمي: «سوف نظل متحدين في جهودتنا لمنع هذا المشروع الساخر. في وقت يحتاج فيه المُجتمع للتضامن أكثر من أي وقت مضى. سنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لنا من أجل منع هذه الفكرة».

في الوقت نفسه، كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن «يويفا» سيقرر مقاضاة جميع الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بمبلغ 60 مليار دولار، حال استمرار التحرك على هذا النهج.

الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي وكذلك روابط تلك الدوريات الثلاثة قد أخرجت بيانات دعم للاتحاد الأوروبي ورفضوا جميعًا فكرة دوري السوبر الأوروبي.

الاتحاد الإنجليزي يرى أن هذه الفكرة مناهضة للمنافسة وتقوّض نزاهة الرياضة، أما الاتحاد الأوروبي فيؤمن بأن هيكل الساحرة المستديرة سيواجه أزمة حقيقية إن طُبقِّت الفكرة.

إدارة الليجا الإسبانية، أدانت بكل شدة فكرة إنشاء بطولة أوروبية انفصالية، ستتسبب في تدمير مبادئ القدرة التنافسية والاستحقاق الرياضي الذي يحتل أعمق جزء من نظام كرة القدم الإسبانية والأوروبية.

جمعية الأندية الأوروبية، هي الأخرى أصدرت بيانًا تعلن دعمها فيه للاتحاد الأوروبي ضد مسابقة السوبر الأوروبي، ولكن الغريب في الأمر أن رئيس هذه الجمعية هو أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس والذي يُعد أحد الداعمين لفكرة إنشاء دوري «سوبر ليج».

العقوبات المتوقعة

جميع المصادر المقربة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكدت أن «يويفا» سيمنع الأندية المعنية من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يُحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية، وبالتحديد في أهم البطولات على الإطلاق «كأس العالم».

رد فعل سياسي على إنشاء «سوبر ليج»

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيبذل قصارى جهده لمنع إقامة دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم، حيث أنه يقوم بمراجعة كل ما يمكنه القيام به.

وشدد جونسون على أن هناك تعاونًا كاملًا مع مسؤولي كرة القدم، لضمان عدم تنظيم دوري السوبر الأوروبي بالطريقة التي تم طرحها في الوقت الحالي.

ويرى رئيس وزراء بريطانيا على أن انطلاق دوري السوبر الأوروبي بالنظام الذي تم الكشف عنه، لا يمثل أخبارًا جيدة لجمهور كرة القدم، ولا يعتقد أنها أخبار طيبة لكرة القدم في بريطانيا.

ردود فعل متابينة حول «سوبر ليج»

فلورنتينو بيريز، رئيس «سوبر ليج» قال: «نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم، التي تمر بلحظة حرجة، يجب على الأندية المهمة في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع السيئ للغاية الذي تمر به كرة القدم».

وأضاف: «سنساعد في أخذ كرة القدم إلى مكانها الصحيح، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم».

آنييلي، نائب رئيس «سوبر ليج» ورئيس جمعية الأندية الأوروبية: «اجتمعنا في هذه اللحظة الحرجة، لمنح للجمهور واللاعبين الهواة مجموعة من المباريات الكبيرة التي ستغذي شغفهم لكرة القدم».

أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد قال: «سوبر ليج سترجع بنا 70 عامًا إلى الوراء، وستدمر إرث كرة القدم».

إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال: «سأكون واضح جدًا الفيفا ضد دوري سوبر ليج، فهو عبارة عن سوق مغلق، منفصل عن المؤسسات الحالية، وعن الدوريات والاتحادات، وكذلك الاتحاد الأوروبي والدولي».

رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم السلوفيني الكسندر تشيفيرين: «أيها السادة, ارتكبتوا خطأ فادح. المُشجعون يستحقوا تصحيح الخطأ. أنهم يستحقوا الإحترام. صححوا خطأكم، عودوا للوراء وعودوا الى حواسكم».