محاولة لإثارة البلبلة.. المرصد الإعلامي الجمركي: منشور حظر الاستيراد كاذب تماما‎

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أن ما نشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 32 صنفًا لمدة 3 شهور بدءا من اليوم يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، وأنه هذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.

وقال إن المنشور يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج الشائعات.

ولفت إلى أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد.

وأوضح أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.