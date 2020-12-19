الإسكندرية

محاولات لإنقاذ مواطني عقار الجمرك المُنهار في الإسكندرية

وأنباء عن وجود اثنين من المواطنين أسفل الأنقاض
مها يونس 10:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20 10:37 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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ورد بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، عن انهيار  عقار قديم بمنطقة الجمرك مكون من أرضي وثلاث طوابق، فيما توجهت على الفور قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع. 

 وفي هذا الصدد تم رفع درجة الإستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بالمنطقة  ، لاستخراج قاطني العقار من تحت الانقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اثنين من المواطنين أسفل الأنقاض. 

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وفي السياق ذاته تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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