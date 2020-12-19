محاولات لإنقاذ مواطني عقار الجمرك المُنهار في الإسكندرية

ورد بلاغ لغرفة العمليات بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية ، عن انهيار عقار قديم بمنطقة الجمرك مكون من أرضي وثلاث طوابق، فيما توجهت على الفور قوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية إلى مكان الحادث للوقوف علي مستجدات الوضع علي أرض الواقع.

وفي هذا الصدد تم رفع درجة الإستعداد القصوى ، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والاسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بالمنطقة ، لاستخراج قاطني العقار من تحت الانقاض، والذي اتضح من التقرير الأولى وجود اثنين من المواطنين أسفل الأنقاض.

وفي السياق ذاته تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه ، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .