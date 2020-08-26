«محامٍ يمزق ابنته وشاب ينهي حياة والده».. 9 جرائم قتل بالجيزة والقاهرة في يوم

تصدرت محافظة الجيزة، نشرة أخبار الحوادث الأربعاء 27 أغسطس، بعد تسجيل 9 جرائم قتل بمناطق مختلفة، كثفت فيها أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابساتها والوصول للجناة والقبض عليهم.

تفاصيل 9 جرائم قتل

وبين أبرز جرائم قتل شهدتها محافظتي القاهرة والجيزة، كشف ملابسات قتل محامي لطفلته وتقطيعها بعد مرور 18 شهرًا على الجريمة، وقتل شاب لوالده بعصا خشبية، وجريمتي تخلص من نجل العم بسبب خلافات الأقارب أحدهم ألقي من الطابق الثامن، وآخر أنهى حياة شقيقه بعيار طائش.

وتنشر “المال”، تفاصيل أبرز حوادث القتل التى شهدتها محافظة الجيزة والقاهرة في الساعات الماضية، وتجري فيها تحقيقات الأمن.

شاب يتخلص من والده بعصا خشبية

الجريمة الأولى في مدينة بدر، تخلص شاب من والده -في العقد الخامس من العمر- بالتعدي عليه بعصا خشبية، وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض عليه بعد تلقي بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لرجل وبها جرح بالرأس.

وكشفت التحريات عن وقوع مشادة كلامية بين الضحية ونجله، وعلى إثرها اعتدى عليه.

المتهم: كان يقسو عليا منذ الصغر

وبمناقشته اعترف بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر.

وقال إن والده اعتدى عليه بطوبه في رأسه، ما دفعه لأخذ عصا خشبية وضربه كنوع من الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتله.

لغز اختفاء طفلة لمدة 18 شهرًا

وفي العمرانية، توصلت أجهزة الأمن إلى حل لغز اختفاء طفلة -14 عامًا- بعد تقطيع جثمانها بمنشار، عقب البحث عنها لمدة 16 شهرًا.

واتضح لأجهزة الأمن أن والدها – يعمل محامي- وراء الجريمة وتخلص من ابنته بتمزيق جسدها بمنشار وإلقاؤه في 3 مناطق، لإخفاء معالم الجريمة.

ونجح رجال البحث الجنائي في كشف ملابسات الحادث بعدما اعترف شقيق الضحية على والده، قائلًا لأحد أصدقائه: إنّه شاهده أثناء ضربها وسقوطها على الأرض ثم اختفائها تمامًا من حياتهم.

وشكلت فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبعد التوصل إلى الطفل بكى وانهار وسرد ما حدث.

محامٍ: قطعت جثمان ابنتي وألقيتها في 3 مناطق

واستجوبت قوات الأمن المحامي والد الطفل وبعد تضييق الخناق عليه حول مكان وجود ابنته، انهار معترفًا بقتله لها وتقطيع جثتها بمنشار وإلقاء أشلائها في عدة مناطق.

وقال: إنه انفصل عن زوجته الأولى التي تزوّجت وتركت له أبنائها الثلاثة (فتاة وولدان)، وتزوّج من سيدة أخرى كانت دائمة الشجار مع ابنته.

وأضاف: “أن يوم الجريمة تشاجرت ابنته مع زوجتي لأنها ألقت 390 ألف جنيه في القمامة، ما دفعه لضربها لتلقي مصرعها”.

خلافات العمومة وراء جريمتي قتل

والجريمة الثالثة في الهرم، بعدما دفعت الخلافات العائلية إلى إلقاء شاب لنجل عمه من الدور الثامن.

وكشفت تحقيقات الأمن بعد العثور على الجثمان، أن المجني عليه يقيم بصحبة ابن عمه بعقار سكني، ونشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات أسرية.

وفي بولاق الدكرور الجريمة الرابعة، بعد قتل شخص شقيقه بعد إطلاق عيار ناري أصابه بالخطأ، خلال مشاجرة مع آخر مسن.

‫وتوصل رجال الشرطة لتفاصيل الحادث بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وألقى القبض على المتهم.‬

وبمنطقة أوسيم وقعت جريمة القتل الخامسة وضحيتها شاب على يد اثنين من أبناء عمومته، بسبب خلافات مالية بينهم، على إثرها انتظرا الضحية ثم سدد له أحدهما عدة طعنات أنهت حياته، وسلم نفسه إلى مركز الشرطة.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي جهودها لضبط المتهم الهارب، مع إجراء التحريات والتحقيق.

شخص يطعن زوجته بالشارع.. وآخر يقتل مسن لرفض زواجه من نجلته

ووقعت جريمة القتل السادسة في العياط، بعدما تخلص زوج من زوجته بطعنها بالرقبة والبطن في الشارع، أمام والدها وشقيقها بسبب خلافات بينهما، وأخطرت أجهزة الأمن لتولي التحقيقات وضبط المتهم.

والجريمة السابعة تمثلت في قتل مسن على يد جزار لرفض الأول الموافقة على زواج نجلته منه بمنطقة البدرشين، وعندما تكرر منه مضايقتها تدخل الأب، ما دفع الأخير لقتله بسكين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتجري التحقيقات معه.

سداد الدين وراء قتل مغترب

وتوصلت الأجهزة الأمنية للمهتمين في الجريمة الثامنة بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم، بعد العثور على جثمان في حالة تعفن داخل شقته بمنطقة صفط اللبن.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا من أهالي منطقة صفط اللبن مفادها انبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

وبالانتقال والفحص اتضح العثور على جثة مغترب من محافظة سوهاج، وبعد التحريات وتفريغ الكاميرات أمكن تحديد هوية الجناة وضبطهم.

وكشفت التحريات أنهما شابين، واعترفا بارتكاب الجريمة بسبب اقتراص المجني عليه منهما مبلغ مالي، ومماطلته في سداده، مما دفعهما لقتله.

التحقيق مع أم قتلت رضيعها بجرعة مخدرات

والجريمة التاسعة بمنطقة المعصرة بحلوان، قتلت أم طفلها الرضيع بإعطائه جرعة مخدرات زائدة، ظنًا منها أنها ستساعده على النوم.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة، وتباشر معها التحقيقات لكشف كواليس الحادث.

أب يقتل زوجته وطفليه التوأم بالبحيرة

على صعيد آخر، شهدت محافظة البحيرة وتحديدًا كفر الدوار جريمة قتل أب لزوجته وطفليه التوأم 3 سنوات.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من جهودها لكشف غموض العثور على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم، وضبط المتهم والتحقيق معه لمعرفة الأسباب.