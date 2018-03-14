محامي مريم المتوفاة في لندن: هناك تقاعس من السلطات البريطانية

أحمد صبرىقال عماد أبوحسين، محامي الطالبة مريم، والتى تم الاعتداء عليها فى لندن، إنه سيقوم برفع قضية ضد المستشفى البريطانية لتسببها فى وفاة مريم والإهمال، حيث تدهورت حالتها بشكل سريع، ودخلت غرفة العمليات وتوفيت.وكانت الطالبة مريم وهى مواطنة مصرية قد تعرضت للضرب على أيدي مجموعة من المعتدين، وضبطت

أحمد صبرى

قال عماد أبوحسين، محامي الطالبة مريم، والتى تم الاعتداء عليها فى لندن، إنه سيقوم برفع قضية ضد المستشفى البريطانية لتسببها فى وفاة مريم والإهمال، حيث تدهورت حالتها بشكل سريع، ودخلت غرفة العمليات وتوفيت.

وكانت الطالبة مريم وهى مواطنة مصرية قد تعرضت للضرب على أيدي مجموعة من المعتدين، وضبطت السلطات البريطانية 3 من المعتدين، وينتظر القبض على 5 أشخاص ساعدوهم.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “على مسئوليتى” على قناة “صدى البلد” إلى أن السلطات البريطانية ستغير مجرى التحقيق لتكون القضية القتل بدلا من الاعتداء، موضحا أن هناك تقاعسا شديدا من السلطات البريطانية.

يشار إلى أن الطالبة المصرية مريم عبدالسلام تعرضت لاعتداء بالضرب من فتيات بريطانيات في مدينة نوتنجهام البريطانية.