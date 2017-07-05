مصطفى طلعت أكد عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، ومحامى شركة بلتون المالية القابضة، في دعواها ضد رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها لهيئة المفوضين لا يعني الفصل بشكل نهائي في القضية. وأشار



مصطفى طلعت

أكد عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، ومحامى شركة بلتون المالية القابضة، في دعواها ضد رئيس البورصة المصرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها لهيئة المفوضين لا يعني الفصل بشكل نهائي في القضية.

وأشار “الشريف”، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار المحكمة بإعادة الدعوي للمرافعة وإحالتها للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها وإلزام الهيئة العامة للرقابة المالية بإرسال ما تم فى الدعاوى الجنائية ضد المتلاعبين فى سهم بلتون لا يعني الفصل في الدعوى بشكل نهائي.

ولفت إلى أن تأجيل الفصل في الدعوي لا يعني أي انطباع عن الحكم فيها، وأنه لا صحة لضم الدعاوي الجنائية للدعوي الإدارية لعدم جواز ذلك قانونا، قائلا: “مازلنا ننتظر الفصل في الدعوي، موضحا أن تأجيل المحكمة للفصل في الدعوي لحين تحقق المحكمة من الموضوع دليل علي تحري المحكمة الدقة قبل الفصل”.

وكانت “بلتون” قد رفعت دعوى قضائية فى يونيو من العام الماضى ضد رئيس البورصة محمد عمران ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، ردا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها خلال الربع الأول من 2016.

كان سهم بلتون قد قفز أكثر من 500% خلال الربع الأول من العام الماضى قبل رفع الدعوى القضائية لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه، وذلك قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومى منذ نهاية فبراير بسبب ارتفاعه “غير المبرر”.محامي بلتون يرد على إحالة قضية إلغاء التداولات للمفوضين.