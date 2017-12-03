محامية شفيق: لا أعلم مكانه وأريد مقابلته

إيمان عوف كشفت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، اليوم الأحد، عن أنها لا تعلم مكانه، مناشدة السلطات بتمكينها من مقابلته والاطمئنان عليه وفي بيان صادر عنها، قالت دينا حسين، إنها "المحامية الوحيدة عن الفريق، وهو السبب الذي دفع الكثير من الاعلاميين والصحفيين للاعتقاد انني اعر

إيمان عوف

كشفت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، اليوم الأحد، عن أنها لا تعلم مكانه، مناشدة السلطات بتمكينها من مقابلته والاطمئنان عليه

وفي بيان صادر عنها، قالت دينا حسين، إنها “المحامية الوحيدة عن الفريق، وهو السبب الذي دفع الكثير من الاعلاميين والصحفيين للاعتقاد انني اعرف مكان تواجده، فامطرونى بوابل من الاتصالات للاستفسار منى عن هذا المكان”.

و أضافت حسين “أود الإفصاح للجميع عن أننى لا أعرف أى شىء عن مكان تواجد سيادته منذ ظهر أمس السبت”.

وكشفت تفاصيل جديدة عن الفريق شفيق قائلة “تنحصر معلوماتى نقلا عن سيادته قبيل القبض عليه أمس فى أبوظبى وعن بناته الثلاثة بعد القبض عليه في عدة أمور”

وأوضحت أنه “بعدما أعلن سيادته من مقر إقامته مع بناته عن نيته عن الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية وأفصح عن رغبته فى مغادرة الإمارات إلى فرنسا، أبلغوه فى أبو ظبى بأنهم سيوفرون له طائرة خاصة”.

وتابعت “أعلن الفريق عن رغبته فى الحجز على الخطوط الجوية الفرنسية فأبلغوه مساء الخميس 1/12/2017 بأنه قد تم الحجز له على طيران الاتحاد فجر السبت 3/12/2017 ، وفوجئ الفريق وبناته بتواجد أفراد السلطات حول المنزل، ومن ضمنهم ثلاث سيدات حاولت إحداهن أخذ الموبايل الخاص بابنته اميرة أثناء تحدثى معها لكي اتابع الموقف رافضة أن تتحدث وتخبرنى بما حدث ”

وقالت دنيا حسين محامية شفيق: “فى ذات الوقت نقلا عن ابنته مى التى كانت تتواجد بالدور الأرضى للمنزل في رفقة والدها بأن أحد أفراد القوة المتواجدة أبلغوه أنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه ولا بد من ترحيله على مصر على متن طائرة خاصة ومنعوا مرافقة إحدى بناته معه”

وأضافت “وبالفعل تم خروج الفريق من منزله بصحبة القوة المتواجدة، وبعدها تركت بناته المنزل وتم الاتصال بى بعد حوالى نصف ساعة .من مغادرة الفريق المنزل من قبل بناته”.

وتابعت “فى حوالى الساعة السادسة اتصل بناته بى واخطرونى أن السلطات الإماراتية اخطرتهم بأنهم مرحب بتواجدهن وبكامل الحفاوة والترحيب ويتمتعن بكامل الكرم”.

وأشارت إلى أنه “ترددت بوسائل الإعلام أن الفريق وصل مصر فى أكثر من موعد وأنه يقيم فى فندق بالقاهرة”، مضيفة “إلى الآن لم يتصل بى الفريق ولم يتم استدعائى لمقابلته”.

وتابعت “من أجل هذا أناشد السلطات المصرية بصفتى محامية الفريق والموكلة عنه وعن بناته الثلاثة أن يمكنونى من لقائه للاطمئنان عليه والتثبت من انه وصل فعلا إلى مصر”.