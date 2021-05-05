محامية «إيبك جيمز»: «أبل» تحتجز داخل تطبيقها مليار مستخدم لـ«آيفون»

محامية إيبك: أبل حولت متجرها إلى «حديقة مسورة»

قدم محامون عن شركة إيبك جيمز Epic Games التى تنتج لعبة (فورتنايت) Fortnite مرافعة في قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة أبل التي تصنع هواتف آيفون، قائلين إن الشركة حولت متجرها الإلكتروني إلى “حديقة مسورة” محاطة “بخناق الذباب” بهدف احتجاز مليار مستخدم لآيفون عن المطورين الذين يريدون الوصول إليهم، بحسب وكالة رويترز.

المحاكمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أوكلاند بولاية كاليفورنيا

والمحاكمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في أوكلاند بولاية كاليفورنيا هي ذروة دعوى قضائية أقامتها إيبك جيمز العام الماضي أمام المحكمة الجزئية لشمال كاليفورنيا.

وتدور حول ممارستين لأبل أصبحتا حجر زاوية لنشاطها، أولها الإلزام الذي تفرضه أبل بأن تُوزع كل برامج الأطراف الثالثة لهواتف آيفون في العالم وعددها مليار عبر متجرها الإلكتروني.

وإلزام المطورين باستخدام نظام الشراء من داخل التطبيق الخاص بأبل والذي يتقاضى عمولة نسبتها 30%.

إيبك جيمز تخرق قواعد أبل

وخرقت إيبك جيمز قواعد أبل العام الماضي عندما طرحت نظامها الخاص للدفع داخل التطبيق في لعبة (فورتنايت) لتجاوز عمولات أبل.

وردا على ذلك أزالت شركة أبل إيبك جيمز من متجرها الإلكتروني.

وأقامت إيبك جيمز دعوى ضد أبل، زاعمة أن الشركة تسيء استخدام سلطتها ضد مطوري التطبيقات بقواعد متجرها الإلكتروني والتزامات الدفع التي تضر بالمنافسة في سوق البرمجيات.

كما شنت حملة دعائية شرسة للفت الانتباه لمزاعمها في الوقت الذي تخضع فيه ممارسات أبل للتدقيق من مشرعين ومنظمين في الولايات المتحدة ودول أخرى.

محامية إيبك: أبل حولت متجرها إلى “حديقة مسورة”

وفي المرافعات الافتتاحية، قالت المحامية كاثرين فوريست إن أبل حولت متجرها إلى “حديقة مسورة” تهدف إلى تحصيل الرسوم من المطورين الذين يريدون الوصول إلى مستخدمي آيفون المليار.

وجادلت بأن أبل احتجزت هؤلاء المستخدمين داخل نظامها بتطبيقات مثل آي مسج الذي يتيح لمستخدمي أبل إرسال رسائل لأجهزة أخرى لكن يفرض قيودا على الرسائل لهواتف تعمل بنظام آندرويد.

وقالت فوريست أمام القاضية إيفون جونزاليز روجرز التي ترأس المحاكمة “الزهرة الغالبة في الحديقة المسورة هي خناق الذباب”.

يذكر أن إيبك جيمز الشركة المطورة للعبة فورتنايت، كانت في السابق تحمل أسماء عديدة منها Potomac Computer Systems ثم اختارت اسم Epic MegaGames, Inc .

واستقرت في النهاية على إسمها الحالي الذي اشتهرت به Epic Games، وهي شركة تطويرألعاب وبرمجيات أمريكية يقع مقرها في كارولاينا الشمالية.

مؤسس إيبك جيمز “تيم سويني” مطور الألعاب الذي ولد عام 1970

مؤسس إيبك جيمز “تيم سويني” مطور الألعاب الذي ولد عام 1970 ليبدأ في تدشين شركته الشهيرة في سن الواحدة والعشرين، حيث دشنها باسم Potomac Computer Systems خلال عام 1991.

و كانت أول لعبة قام بتطويرها في شركته الجديدة هي لعبة ZZT التي تعمل على أنظمة Dos لأجهزة الكمبيوتر.

تمتلك وتطور شركة Epic Games محرك Unreal Engine والذي تم استخدامه في البداية عام 1998 في ألعاب فئة Shooter مثل سلسلة ألعاب Doom التي استخدمت هذه المحركات خلال حقبة التسعينيات.

وتتوسع استخدامات هذا المحرك في الوقت الراهن لتشمل ألعاب المصارعة والأكشن وألعاب الأونلاين متعددة اللاعبين وألعاب RPG وأصبح محرك الشركة تستخدمه العديد من الشركات في تطوير ألعابها.

والنسخة الأحدث منه هي Unreal Engine 4 التي تم إطلاقها عام 2014.