محامى الأهلى ومصر: لم نتواصل مع بهجت.. ومستمرون فى تنفيذ الأحكام

❏ تقرير لجنة جرد الأصول يصل المحكمة المختصة خلال شهرمحمد سالم وسيد بدرنفى الدكتور عماد فصيح، محامى بنكى الأهلى ومصر، فى النزاع القضائى على الديون المستحقة على رجل الأعمال أحمد بهجت، وجود أى اتصالات مع الأخير، مؤكدا الاستمرار فى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ببيع أصول شركات بهجت، إلى الشركة المص

❏ تقرير لجنة جرد الأصول يصل المحكمة المختصة خلال شهر

محمد سالم وسيد بدر

نفى الدكتور عماد فصيح، محامى بنكى الأهلى ومصر، فى النزاع القضائى على الديون المستحقة على رجل الأعمال أحمد بهجت، وجود أى اتصالات مع الأخير، مؤكدا الاستمرار فى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ببيع أصول شركات بهجت، إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين، استيفاءاً للمديونية.

كانت وسائل إعلام قد نشرت، أمس، بيانا منسوبا لرجل الأعمال، يفيد أنه بصدد إنهاء إجراءات التصالح فى جميع الملفات المفتوحة – حسب نص البيان- سواء مع الحكومة المصرية، أو بعض الجهات المصرفية فى مصر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة تبدأ فيها أنشطة استثمارية كبرى، لدعم الاقتصاد المصرى.

ذكر «فصيح» فى تصريحات لـ «المال»، أن أصول شركات بهجت قد تم بيعها، بموجب الأحكام النهائية، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، تنتظر حكم محكمة التسليم لوضع يدهاعلى تلك الأصول، وذلك بعد أن انهت لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل جردها ومعاينتها، وستقوم برفع تقريرها النهائى إلى المحكمة المختصة خلال شهر، تمهيدا لبدء تسليم الأصول لشركة البنكين.

وأضاف أن «بهجت» وشركاته، لازالت مدينة بمبلغ يزيد عن 600 مليون جنيه، صدر بشأنها أحكاما نهائية، وجارى التنفيذ.

فى السياق ذاته نفت صفحة رجل الأعمال أحمد بهجت، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ما نُسب إليه فى البيان الصادر أمس.

وأوضحت نجوان المهدى، مسئولة المركز الإعلامى لرجل الأعمال فى تصريحات لـ «المال»، أن البيان تضمن معلومات وصياغات غير دقيقة.

وأشارت إلى أنه من المقرر صدور توضيحات أكثر دقة، بشأن ما تم فى المفاوضات بين جميع الجهات، لافتة إلى أن «بهجت» بصدد عقد مؤتمرًا صحفيًا، خلال أسابيع، لكشف كل التفاصيل.

تابعت: «على مستوى المشروعات، فإن «بهجت» يعتزم بالفعل ضخ استثمارات جديدة، تم الاتفاق عليها، ومازالت المباحثات جارية مع البنوك بشأن التسويات، وفور التوصل لاتفاق نهائى سيتم الإعلان عن ذلك.

كان رجل الأعمال قد قال فى وقت سابق من العام الماضى، إن الهيئة العامة للرقابة الإدارية، تبذل جهودا قوية للتوصل إلى تسوية ودية، ترضى جميع الأطراف، وبالتالى فإن جميع الإجراءات القانونية مجمدة، وتوقع حسم الملف فى أقرب وقت.

وقال محامى البنكين: «لسنا طرفًا فى التسويات، نحن مهتمون فقط بتنفيذ الأحكام»، كما قال رئيس البنك الأهلى، هشام عكاشة، ردًّا على السؤال نفسه، إن «الأهلى ومصر» سينفذان الأحكام النهائية الصادرة.

كان «الأهلى ومصر» قد نشرا مطلع العام الماضى، بيانًا تفصيليًّا عن تطورات النزاع، أشار إلى عدم التزام رجل الأعمال بسداد أى مبالغ حتى مارس 2011، رغم إبرام عدة تسويات لمديونيته التى تجاوزت 4 مليارات جنيه، ما دفعهما لتنفيذ أحكام الاتفاقيات، التى تنص على الاستحواذ على أصول تشمل جميع الأراضى الفضاء، وفندقى هيلتون وشيراتون دريم «هلنان دريم لاند»، ومجمعات بهجت ستورز، وغيرها، وما يلحق بها من أراضٍ ومبانٍ، ونقلها الى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، التى سددت قيمتها بالفعل لكلا البنكين، بحوالى 3.238 مليار جنيه.