محال عطارة وتجار يوضحون حقيقة ارتفاع أسعار الفول

أكد عدد من تجار و أصحاب محال العطارة بالغرفة التجارية في القاهرة عدم ارتفاع أسعار الفول في السوق المحلية خلال الفترة الحالية حيث أن سعر الكيلو الواحد يتراوح من 24 إلى 27 جنيها حسب النوع و المنطقة ، مشيرين لـ”المال” إلى أنه من المتوقع وجود ارتفاعات طفيفة بداية من الأسبوع القادم.

كانت قد قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة ، في يونيو الماضي تجديد قرار بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر.

حيث وافقت وزيرة الصناعة والتجارة على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.

كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يشار إلي أن إجمالي إنتاج السوق المحلية لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.

وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.