محال الصاغة تتوقف عن بيع وشراء الذهب

علمت «المال» من مصادر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن محال الذهب توقفت عن البيع والشراء مساء اليوم نتيجة صعوبة معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر 12-12-2022 ، موضحة أن هناك شللا في السوق خلال الفترة الحالية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، لـ”المال”، أن المعروض من الذهب منخفض مقارنة بالطلب، في ظل ترقب الجميع لاجتماعات البنك المركزي المرتقبة خلال أيام ، موضحا أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي سجل 1650 جنيها للجرام.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وأضافت الشعبة صباح اليوم ان جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا قد واصل مستوياته خلال التعاملات ليبلغ 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1650 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار جديد في التداولات الصباحية ليبلغ 1650 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

فيما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 ليواصل مستواه عند 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13360 جنيه)

وثبت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ 13360 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1800 دولار.