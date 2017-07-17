محال الذهب في الإسكندرية تغير نشاطها بسبب الركود

هبة حامد:لجأ بعض أصحاب محال الذهب في الإسكندرية، خاصة منطقة المنشية لتغيير نشاطهم من بيع المعدن النفيس إلى بيع الطرح والإكسسوارات، فيما استبدل البعض بيع الذهب ببيع المنتج الصيني، وهو ما أرجعه تجار إلى زيادة نسبة الركود والتي لازمت حركة البيع منذ عام 2011.جورج سامي، أحد أصحاب محال بيع الذهب الذين

هبة حامد:

لجأ بعض أصحاب محال الذهب في الإسكندرية، خاصة منطقة المنشية لتغيير نشاطهم من بيع المعدن النفيس إلى بيع الطرح والإكسسوارات، فيما استبدل البعض بيع الذهب ببيع المنتج الصيني، وهو ما أرجعه تجار إلى زيادة نسبة الركود والتي لازمت حركة البيع منذ عام 2011.

جورج سامي، أحد أصحاب محال بيع الذهب الذين حولوا نشاطهم، يقول إن حركة الركود تجاوزت الـ80%، واصفًا السوق بـ”الميت”، ليؤكد أنه اتجه لاستبدال نشاط محله من بيع الذهب إلى بيع منتجات المعدن الصيني، في محاولة منه لتحريك البيع في ظل غلاء الذهب والذي لا تتناسب أسعاره مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشار سامي إلى أن بيع الذهب كان يعتمد بدرجة كبيرة على المواسم، خاصة فصل الصيف ومواسم الأعياد، موضحًا أن هذه الفترات كانت تشهد رواجًا وتزايد إقبال لشراء شبكة الزواج، إلا أن السوق بدأ يشهد حالة من الركود المتزايد منذ عام 2011، وهو ما دفع محال البيع لتقليل المنتجات المعروضة في الفاترينات، فضلًا عن اتجاه البعض لاستبدال نشاطه إما ببيع طرح وملابس المحجبات، أو ببيع الذهب الصيني.

ويقول منير هاني، أحد أصحاب محال الذهب في المنشية، إن سوق الذهب أصبح “للفرجة فقط”، موضحًا أن اتخاذ قرار الشراء أصبح صعبا في ظل تراجع الوضع الاقتصادي للمواطنين، وهو ما دفع بمحال الذهب في الشهور الأخيرة فقط لتكثيف معروضاتهم في محاولة منهم لجذب المستهلكين، إلا أن هذا لم يحدث لتظل الأسواق تحت رحمة الركود، حسب قوله.

وأشار إلى أن اتجاه البعض لتحويل نشاط المحال الخاصة بهم هو قرار طبيعي في ظل عدم تحريك السوق وتزايد نسبة الركود سنويًا، موضحًا أن محال البيع أصبحت لعرض المنتجات فقط دون بيعها.

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 628 جنيها، فيما ارتفع سعر جرام عيار 18 إلى 521 جنيهًا، وعيار 24 إلى 695 جنيهًا.