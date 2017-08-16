محاكم …دومة وحفيدة سالم في أكتوبر وشرطة المنيب في 28 أغسطس

نجوى عبد العزيز حددت محكمة النقض اليوم الأربعاء، نظر طعن الناشط أحمد دومة، على حكم بسجنه 25 عاما، في 12 أكتوبر، بينما أجلت محكمتان أخريتان، نظر دعوى حفيدة رجال الأعمال حسين سالم، إلى 11 أكتوبر، ودعوى ثالثة متعلقة بأعمال عنف، إلى 28 أغسطس. ودومة يواجه حكما بالسجن المؤبد في القضية المعرو

نجوى عبد العزيز

حددت محكمة النقض اليوم الأربعاء، نظر طعن الناشط أحمد دومة، على حكم بسجنه 25 عاما، في 12 أكتوبر، بينما أجلت محكمتان أخريتان، نظر دعوى حفيدة رجال الأعمال حسين سالم، إلى 11 أكتوبر، ودعوى ثالثة متعلقة بأعمال عنف، إلى 28 أغسطس.

ودومة يواجه حكما بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء” صدر في فبراير 2015، وقدم طعنا يطالب بوقف تنفيذ الحكم، في القضية التي تعود لعام 2011.

كما قررت محكمة استئناف الأسرة، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من عمر رفعت زوج دنيا خالد، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتطليقها طلقة بائنة، لاستحكام الخلاف والنفور, إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات.

كانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قضت بقبول اعتراض حفيدة رجل الأعمال حسين سالم على إنذار الطاعة الذي أقامه ضدها زوجها بحجة أنها تركت مسكن الزوجية ولم تعد رغم محاولاته وعدم الاعتداد به، علاوة على قبول طلبها العارض بتطليقها لاستحكام النفور والخلاف مع زوجها.

في سياق مختلف، قررت محكمة الجنايات القاهرة، اليوم برئاسة المستشار حسين قنديل، محاكمة 26 متهما بحرق نقطة شرطة المنيب, إلى جلسة ٢٨ أغسطس الجارى لاستكمال المرافعة.