محاكم الإنترنت في الصين تخفض وقت المحاكمة بنسبة 70 بالمائة

تستطيع محاكم الإنترنت إنهاء القضية في 42 يوما في المتوسط

قال رئيس محكمة الشعب العليا تشو تشيانغ يوم الخميس، إن استخدام الطرق المتصلة بالشبكة من قبل ثلاث من محاكم الإنترنت في الصين قلل بشكل كبير الوقت المستغرق في المحاكمات، وإنهاء القضايا.

محاكم الإنترنت في الصين

وتم تقليص مدة المحاكمة في محاكم الإنترنت إلى 29 دقيقة فقط في المتوسط، أي أقل بنسبة 73 في المائة من المحاكمات في أرض الواقع، حسبما قال تشو للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أثناء تقديمه تقريرا عن تحسين القضاء المدني لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والصحية.

وقال إنه باستخدام طرق الإنترنت، تستطيع محاكم الإنترنت إنهاء القضية في 42 يومًا في المتوسط، مما يوفر 57 بالمائة من الوقت مقارنة بالتقاضي التقليدي.

وتتعامل محاكم الإنترنت الثلاث في الصين، الواقعة في هانغتشو وبكين وقوانغتشو، بشكل أساسي مع القضايا المدنية والإدارية المتعلقة بالإنترنت، مثل نزاعات العقود التي تنطوي على التسوق عبر الإنترنت، والخدمات والقروض الصغيرة، ودعاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر، ونزاعات اسم المجال، وبعض الدعاوى الإدارية.

وتتم إجراءات المحاكم إلى حد كبير عبر الإنترنت، مما يعني أن رفع الدعاوى القضائية والوساطة وتبادل الأدلة والاستماع وإعلان الأحكام تتم من خلال منصة إنترنت مخصصة.

ومع ذلك، يمكن لمحاكم الإنترنت إجراء محاكمات خارج الإنترنت عندما يحتاج القضاة إلى التعرف إلى الأطراف المعنية وجهاً لوجه وفحص الأدلة.

وافتتحت المحكمة في هانغتشو في أغسطس 2017، بينما فتحت محكمتا بكين وقوانغتشو في سبتمبر 2018.

القيمة الإجمالية للقضايا المدنية

قال رئيس محكمة الشعب العليا تشو تشيانغ يوم الخميس، إن القيمة الإجمالية للقضايا المدنية من الدرجة الأولى التي تم البت فيها بلغت 21.6 تريليون يوان (حوالي 3.12 تريليون دولار أمريكي) على مدى السنوات السبع الماضية.

وأضاف تشو أن الرقم سجل زيادة سنوية في المتوسط بنسبة 23.7 في المائة بين عامي 2013 و2020، وذلك عند تقديمه لتقرير حول تحسن أعمال القضاء المدني لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والصحية إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد القضايا المدنية من الدرجة الأولى التي قبلتها المحاكم من أكثر من 7.78 مليون في عام 2013 إلى 13.85 مليون في عام 2019، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 10.1 في المائة، مما يشير إلى زيادة سريعة في القضايا المدنية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن عددا كبيرا من القضايا الجديدة ظهرت في مجالات تتعلق بمعلومات الشبكة وحقوق الملكية الفكرية والتمويل والإفلاس والموارد البيئية والتجارة الخارجية والشؤون البحرية.

وقال التقرير إنه في الفترة من 2013 إلى يونيو 2020، قبلت المحاكم الصينية واستمعت إلى 92.02 مليون قضية مدنية وأصدرت أحكاما بـ 89.2 مليون قضية، بينما صاغت 71 قطعة من التفسيرات القضائية المدنية، ونشرت 67 قضية توجيهية في الشؤون المدنية، وتم استكمال 25 مهمة إصلاح قضائي مدني.

كما أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها المحاكم الشعبية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تدابير احتواء كوفيد-19.

ورفعت المحاكم في جميع أنحاء البلاد 5.06 مليون قضية عبر الإنترنت منذ 3 فبراير، وعقدت 660 ألف جلسة قضائية عبر الإنترنت، وأجرت 2.34 مليون وساطة عبر الإنترنت، وقدمت 14.32 مليون وثيقة إلكترونية.

وأضاف أن المحاكم تعهدت بالمساعدة في تحسين بيئة الأعمال في الصين وتعزيز الحماية القضائية لحقوق الملكية والحفاظ على نظام السوق في المنافسة.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.