محاكمة 7 متهمين بسبب تلف بعض القطع الأثرية بالمتحف المصري

نجوى عبد العزيز: أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة عدد سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم: مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، عدد 4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري

نجوى عبد العزيز:

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة عدد سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم: مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، مدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير، عدد 4 من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم، رئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.

وأهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر وما تمتلكه من إرث حضاري تتوارثه الأجيال ليظل شاهداً على عظمة هذا الشعب وتاريخه، وأن يكون هناك وعي كامل بقيمته التاريخية والمادية ليكون التعامل معه على المستوى اللائق مع آثار مصر ومخزونها الحضاري الذان يشكلان الركائز الرئيسية للهوية المصرية، وتوفير أقصى قدر من التأمين والحماية لتلك الآثار متى دعت الحاجة لنقلها أو تحريكها من أماكن الحفظ ، وأن مصر وهي بصدد افتتاح المتحف المصري الكبير ليضاهي كبريات المتاحف العالمية في أمس الحاجة لأن تنقل للعالم أجمع رسالة تؤكد للعالم كله أنها كانت وستظل قبلة الحضارة ومهدها في التاريخ الإنسانيكانت النيابة الإدارية قد فتحت تحقيقاً فورياً بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري الأمر الذي أدى إلي تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير.

وكشفت التحقيقات أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها دولياً والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الإعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ومدى ضعف الشروخ ان وجدت وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظاً عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة الأثرية وفقاً للمعمول به دولياً.

كما كشفت التحقيقات أيضاً عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة “الملك توت عنخ آمون” للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير فإن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك ” توت عنخ آمون ” لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك ” توت عنخ آمون ” والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20/1/2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولايوجد بها أي كسر.

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية التغليف والنقل لعدد من القطع الأثرية الهامة إلي المتحف المصري الكبير ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم.