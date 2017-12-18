محاكمة 6 موظفين ببريد الأقصر أمام التأديبية

نجوى عبد العزيز: أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة لتلاعبهم في دفاتر توفير عملاء واستيلائهم منها على 890 ألف جنيه.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام المتهمين بالتلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب…

نجوى عبد العزيز:



أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة لتلاعبهم في دفاتر توفير عملاء واستيلائهم منها على 890 ألف جنيه.وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قيام المتهمين بالتلاعب بحسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب بريد العوامية بمحافظة الأقصر والاستيلاء على مبالغ مالية قدٌرت قيمتها بمبلغ ثمانمائة وتسعين ألف جنيه.

كما كشفت التحقيقات أيضًا أن باقي المتهمين لم يقوموا بتنفيذ التعليمات الخاصة بضرورة تغيير الموظفين على الشبابيك المالية عقب توليهم إدارة المكتب مما مكن المتهم الأول بالتلاعب بالحسابات، وأن المتهم بادر بتسديد المبلغ بالكامل ردًا لخزانة الدولة عقب اكتشاف الواقعة.

جرت النيابة الإدارية بالأقصر تحقيقاتها في القضية وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالتلاعب في الحسابات الخاصة بالعملاء بمكتب البريد واستولى على المبلغ المالي المشار إليه بالإضافة إلى الأرباح والفوائد وقيام المتهمة الرابعة وهي شقيقة المتهم الأول وتعمل بمكتب بريد الأقصر والمتهم الخامس والذي كان يعمل كوكيل لمكتب البريد بالسوق السياحي بإجراء عمليات إيداع لعدد من العملاء وذلك عن طريق رقم حساب العميل دون إثبات تلك العمليات بدفاتر العملاء ودون حضورهم لمكتب البريد وذلك بغرض تسديد المبالغ التي استولى عليها الأول وإخفاء التلاعب في الحسابات.