محاكمة 6 متهمين للمحاكمة العاجلة في فساد توريدات القمح

نجوى عبد العزيز:

قررت النيابة الإدارية بإحالة ستة متهمين للمحاكمة العاجلة لاتهامهم في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب في توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016.

وكشفت تحقيقات مكتب فني رئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب والتي باشرها المستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب في القضية رقم 205/2016 عن وجود عجز في كميات الأقماح المورٌدة لجهتي التخزين (الصومعة والشونة) وقيام المتهمين بالاشتراك مع المالك بالسماح لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح، وذلك بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة المشار إليهما سابقًا ومخالفة ذلك للبند رقم 20 / أولًا من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016 والذي يوجب على المختصين بإعداد محضرًا في حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز.

كما كشفت التحقيقات أيضًا قيام المتهمين بإغفال الإطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صور ضوئية منها وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بني سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة.

وأن الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التي أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والاستلام وأن كميات القمح الموردة تزيد عن التي تم إثباتها بمحاضر الفرز والاستلام بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه بالبند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016 والذي نص على أنه: “يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة وعلى أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التي قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد بأنه تم التوريد”.

والمتهمون هم كل من عضوي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق والحالي، وكيميائي بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكي بإدارة تموين السادس من أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.التلاعب في أوزان الأقماح التي تم توريدها إلى جهتي التخزين المشار إليهما سابقًا وذلك لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التي نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبي مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والاستلام تزيد عما تم توريده بكمية بلغت جملتها ( تسعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون طنًا وثلاثمائة وأربعون كيلو جرامً