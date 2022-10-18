محاكمة 12 متهما بتهريب آثار مصرية 6 نوفمبر

حددت محكمة استئناف القاهرة 6 نوفمبر لأولى جلسات محاكمة 12 متهما بينهم أمريكي الجنسية و11 مصريا وذلك في واقعة اتهامهم بتهريب آثار مصرية تعود إلى 4 آلاف سنة .

كانت النيابة العامة قد أحالت أمريكيًا و١١ مصريًا للجنايات لاتهامهم بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط الأمريكي فى فبراير الماضي داخل مطار جون كنيدي.

وضبط معه القطع الأثرية مغلفة فى 3 حقائب وكان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها.

ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

كما أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير شاركوا في عصابة كان من أغراضها تهريب آثار إلى خارج البلاد واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة تهريب الآثار محل الاتهام فوقعت الجريمة.

كتبت – نجوى عبد العزيز