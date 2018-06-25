محاكمة وزير الإسكان الأسبق في أرض الحزام الأخضر.. 2 أكتوبر

كتبت نجوى عبدالعزيزأجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر"، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لإتمام إجراءات التصالح.يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدا

كتبت نجوى عبدالعزيز

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الحزام الأخضر”، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لإتمام إجراءات التصالح.

يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال “سمير. ز” رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها الحقيقي في السوق.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر”، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئه المحكمة الحرج.