محاكمة وزير اقتصاد بابا الفاتيكان في استراليا بسبب تهم جنسية

خالد بدر الدين:



يجرى اليوم الأربعاء محاكمة الكردينال جورج بيل وزير اقتصاد البابا المسؤول عن الشؤون المالية والاقتصادية بالفاتيكان فى أول جلسة محاكمة في بلده استراليا، ليصبح أكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية توجه له اتهامات جنسية بعد أن وجهت شرطة استراليا إليه الشهر الماضي “اتهامات جنسية” بعد تلقيها شكاوى متعددة.



وذكرت وكالة رويترز أن الشرطة اقتادت الكردينال جورج بيل (76 عاما) وهو أحد كبار مستشاري البابا فرنسيس إلى محكمة مدينة ملبورن، حيث مر لدى دخوله على حشد من ممثلي وسائل الإعلام والمحتجين والمؤيدين.



ورغم أن جورج بيل أكد من قبل أنه يتطلع لمثوله أمام المحكمة ليدافع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي وصفها بأنها زائفة إلا أنه لم يتحدث إلى وسائل الإعلام التي كانت بانتظاره عندما انطلقت هتافات المتظاهرين أثناء صعوده السلالم إلى ردهة المحكمة.



ومن المتوقع ألا يستغرق مثول بيل – الذى تم منحه إجازة من منصبه بالفاتيكان كوزير اقتصاد لدى البابا الذي تولاه في عام 2014 – أمام المحكمة اليوم وقتا طويلا؛ إذ إن المدعين قدموا رسميا الاتهامات إلى المحكمة ومن المتوقع أن تتم إجراءات محاكمته لاحقا.



وقال بيل – في شهادة له في استجواب دعمته الحكومة الاسترالية بشأن التحرش بأطفال العام الماضي، إن الكنيسة اتخذت خيارات كارثية عندما رفضت تصديق تعرض الأطفال للإيذاء ونقلت القساوسة المشتبه بتورطهم من أبرشية إلى أخرى واعتمدت بدرجة كبيرة على مجلس القساوسة لحل المشكلة.

