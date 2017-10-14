محاكمة نجلى مبارك فى قضية البورصة 18 نوفمبر

نجوى عبد العزيز قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على قرار الن

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق وآخرين في قضية التلاعب بالبورصة إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل لحضور أعضاء اللجنة الفنية.

وكلفت المحكمة اللجنة بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، والاطلاع على قرار النيابة العامة وملف الدعوى كاملًا، وعلى أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وصورته، لأداء المأمورية، مع الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس “هيرميس” القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها، وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهمكما كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ومراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.

وكانت المحكمة، قررت ندب لجنة خماسية من المختصين غير السابق ندبهم، ثلاثة منهم من ذوي الخبرة القانونية والمالية من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي المصري، يعينهم محافظ البنك المركزي، وتضم اللجنة مدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، ويرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالمركزي.