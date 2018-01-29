محاكمة مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة 25 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، تأجيل نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة وزارة الصحة”، لجلسة 25 فبراير المقبل للقرار السابق بالمرافعة، وتقديم المستندات.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير 2017 بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى، إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

