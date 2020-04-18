محاكمة مرشد الإخوان وآخرين في «أحداث قسم شرطة العرب» 16 مايو

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني،ى المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 16 مايو لمرافعة الدفاع.

يأتي ذلك لاتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

كانت محكمة الجنايات، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم.

ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، و براءة 68 اخرين، مما نسب إليهم من اتهامات.

كتبت – نجوى عبد العزيز