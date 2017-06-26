محاكمة متهمي أحداث عنف دار السلام الشهر المقبل

نجوى عبد العزيز: حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 11 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 6 متهمين محبوسين من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل بقضية أحداث عنف دار السلام. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، وكشفت التحقيقات انضمامهم إلى الجماعة إرهابية ووجهت النيابة

نجوى عبد العزيز:

حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سري الجمل جلسة 11 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 6 متهمين محبوسين من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل بقضية أحداث عنف دار السلام.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، رئيس المحكمة، وكشفت التحقيقات انضمامهم إلى الجماعة إرهابية ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ إطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير للأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما قاموا بتنظيم التظاهرات المسلحة بمنطقة دار السلام وقاموا بقطع الطرق العامة وترديد عبارات تأييد للجماعات الإرهابية و قيامهم بالتصدي واستعمال القوة والعنف.