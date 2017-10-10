محاكمة متهمين بـأحداث عين شمس 21 نوفمبر

نجوى عبد العزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة متهمين في القضية المعروفة بـ"أحداث عين شمس"، لجلسة 21 نوفمبر المقبل، للمرافعة.وطلب دفاع المُتهم عمرو حسن، استدعاء الشاهد السابع، وطالب المحكمة باستعمال سلطتها بالتصدى للدعوى، موضحًا أن ارتكاب الواقعة كان بغير عل

نجوى عبد العزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة متهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث عين شمس”، لجلسة 21 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

وطلب دفاع المُتهم عمرو حسن، استدعاء الشاهد السابع، وطالب المحكمة باستعمال سلطتها بالتصدى للدعوى، موضحًا أن ارتكاب الواقعة كان بغير علم من أقيمت عليه الدعوى الجنائية، وفق تعبيره.

وتمسك دفاع المتهم “رامي محمد”، بجاهزيته للمرافعة، مُبديًا عدم اقتناعه بطلبات الدفاع، مُشيرًا إلى أن واقعة “مقتل ميادة أشرف” تختلف عن تلك التي يُحاكم فيها موكله، وأشار إلى أن موكله يود الإنجاز في الدعوى قائلا: “موكلي زعلان أنه محبوس كانت النيابة العامة اتهمت كلا من رامى محمد مصطفى “طالب” وعمرو حسن حسن “عامل دليفرى” بأنهم في غضون 17 يناير 2014 بدائرة عين شمس انضموا وآخرون مجهولون لعصابة هاجمت طائفة من السكان، وقاومت السلطات بالسلاح عندما حاولوا فض تجمهرهم لفتح الطريق وتأمين المنطقة.