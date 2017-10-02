محاكمة عيسى حياتو بتهمة احتكار بث المباريات 6 نوفمبر

نجوى عبد العزيز:قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 6 نوفمبر، للإعلان بالدعوى المدنية وإعلان وكالة حديث عن المتهم الأول.كانت منى الجرف رئيس جهاز

نجوى عبد العزيز:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سابقا، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 6 نوفمبر، للإعلان بالدعوى المدنية وإعلان وكالة حديث عن المتهم الأول.

كانت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، حررت بلاغا ضد حياتو تتهمه بمخالفة قانون حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة “لاجاردير سبورت” دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا.