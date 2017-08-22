محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة غدًا

نجوى عبد العزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"التلاعب بالبورصة"، إلى جلسة الغد؛ لسماع مرافعتي الدفاع عن المتهمين الثامن والتاسع.أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعد

نجوى عبد العزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”التلاعب بالبورصة”، إلى جلسة الغد؛ لسماع مرافعتي الدفاع عن المتهمين الثامن والتاسع.





أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.