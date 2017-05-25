محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة 20 يوليو

نجوى عبد العزيز أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 20 يوليو؛ لاستكمال مرافعات الدفاع. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة الت

نجوى عبد العزيز



أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في قضية “التلاعب بالبورصة”، لجلسة 20 يوليو؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.



