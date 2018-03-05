محاكمة عز و عسل فى تراخيص الحديد الخميس

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات القاهرة، ، محاكمة عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز، لاتهامهما بقضية إهدار مال عام قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة الخميس المقبل للمرافعة. كانت محكمة النقض قد سبق لها أن

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة، ، محاكمة عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز، لاتهامهما بقضية إهدار مال عام قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم “تراخيص الحديد”، لجلسة الخميس المقبل للمرافعة.

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى، بنقض “إلغاء” الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت إخلاء سبيل عز وعسل بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، بقضية “تراخيص الحديد”، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر.