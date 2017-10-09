محاكمة صفوت الشريف في الكسب غير المشروع 13 ديسمبر

نجوى عبد العزيز:أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، بتهمة "الكسب غير المشروع، إلى 13 ديسمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا" لم أفعل شيئا

نجوى عبد العزيز:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ونجليه إيهاب وأشرف، بتهمة “الكسب غير المشروع، إلى 13 ديسمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

وأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليهم، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا” لم أفعل شيئا وأنكر جميع الاتهامات المنسوبة”. تغيب صفوت الشريف عن حضور جلسة اليوم، بينما حضر أحد أبنائه وهو إيهابشدد الدفاع على أن اللجنة ستكون مسئولة كذلك عن التأكد من صحة ما انتهت إليه لجنة الخبراء من صحة وسلامة الإجراءات التي تمت بشأن تملك العقارات والأراضي.

ونص أمر الإحالة على أن صفوت الشريف، وبصفته الوظيفية، في غضون عام 1975 حتى 11 فبراير 2011، بدائرة قسم القاهرة الجديدة، حصل على كسب غير مشروع مٌقدر بـ304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، استغلالًا لوظيفته، موضحا أنه استغل وظيفته للتحصل على عديد من العقارات والشقق السكنية والفيلات وتملكها بأثمان لا تتناسب مع قيمتها، وكذلك الحصول على عدد من الشقق السكنية مما صدر قرار بإزالتها بالتدخل لدى المختصين آنذاك، وتلقيه هدايا من المؤسسات الصحفية، ومساعدته لنجليه، بتسهيل تعاقدات لشركات الدعاية والإعلان التي يعملان بها مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما أشار أمر الإحالة إلى اتهام نجليه بالاتفاق والمساعدة معه عن طريق الإمداد بالمعلومات والبيانات.