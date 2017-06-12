محاكمة سيدة الأعمال منى الشافعي 28 أكتوبر

نجوى عبد العزيز:مددت محكمة النقض، أجل الحكم في قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتي تنظرها موضوعيا، والمتهم فيها سيدة الأعمال منى الشافعي و3 آخرين قاموا بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي، والبالغ قيمته 47 مليونا و57 ألف جنيه، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.كشفت ا

نجوى عبد العزيز:

مددت محكمة النقض، أجل الحكم في قضية شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتي تنظرها موضوعيا، والمتهم فيها سيدة الأعمال منى الشافعي و3 آخرين قاموا بالاشتراك في تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة والتربح والإضرار العمدي، والبالغ قيمته 47 مليونا و57 ألف جنيه، لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كشفت التحقيقات أن منى الشافعي، كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح، وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي، بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على “الشافعي”، وعلى منصور رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.