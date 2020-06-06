محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور 27 يونيو

كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام

قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل ثالث جلسات محاكمة الراقصة سما المصري؛ بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 27 يونيو الحالي، للاطلاع.

كان النائب العام قد أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مُخلّة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفْت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقِيم أُسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ورصدت وحدة الرصد بإدارة البيان في مكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلّة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها

نجوى عبد العزيز

