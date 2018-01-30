محاكمة سليمان في قضية الحزام الأخضر25 يونيو

نجوى عبد العزيز: قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة بـ"الحزام الأخضر"، إلى جلسة 25 يونيو المقبل لتقديم مستندات إتمام التصالح. يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز"

نجوى عبد العزيز:



قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوى، بالقضية المعروفة بـ”الحزام الأخضر”، إلى جلسة 25 يونيو المقبل لتقديم مستندات إتمام التصالح.

يواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال “سمير. ز” رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها الحقيقى في السوق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الحزام الأخضر”، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار هيئه المحكمة الحرج.