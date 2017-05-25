محاكمة زهير جرانة في الكسب غير المشروع 20 سبتمبر

نجوى عبد العزيز
أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في اتهامه وأولاده وزوجته بالكسب غير المشروع لجلسة 20 سبتمبر، لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض في قضية أرض جمشة.
وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.
كان قاضى التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وزوجته ميلان شوكت جلال الدين، وأولاده حبيبة وأمير وأدهم وزهير، وكل من استفاد منه في أمواله استفادة جدية، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بالحصول لنفسه وغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلال الصفة الوظيفية ومخالفات القانون، ما أدى لتضخم ثروته.