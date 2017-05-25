محاكمة زهير جرانة في الكسب غير المشروع 20 سبتمبر

نجوى عبد العزيز أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في اتهامه وأولاده وزوجته بالكسب غير المشروع لجلسة 20 سبتمبر، لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض في قضية أرض جمشة. وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، و

نجوى عبد العزيز



أجّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في اتهامه وأولاده وزوجته بالكسب غير المشروع لجلسة 20 سبتمبر، لتقديم صورة رسمية من حكم محكمة النقض في قضية أرض جمشة.





وكشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.