محاكمة خلية دمياط الإرهابية 29 أكتوبر

نجوى عبد العزيز: أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ''خلية دمياط الإرهابية'' لجلسة ٢٩ أكتوبر الجاري لمرافعة الدفاع.يواجه المتهمون، عدة تهم منها، الا

نجوى عبد العزيز:



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 متهما هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية دمياط الإرهابية” لجلسة ٢٩ أكتوبر الجاري لمرافعة الدفاع. يواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.