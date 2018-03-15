محاكمة حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد 1 أبريل

نجوى عبد العزيز:أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 1 أبريل، لطلب دفاع المتهم رقم "13" أشرف محمد أحمد أبو زيد بالاطلاع.تضمن قرار المحكمة طلب أحراز المُتهم الأو

نجوى عبد العزيز:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، مُحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، و23 آخرين، في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، إلى جلسة 1 أبريل، لطلب دفاع المتهم رقم “13” أشرف محمد أحمد أبو زيد بالاطلاع.

تضمن قرار المحكمة طلب أحراز المُتهم الأول، وطلب حضور الفني المختص من إدارة المساعدات الفنية، وصرحت للدفاع باستخراج الشهادات المنوه عنها بالجلسة، وضم دفاتر الأحوال المنوعة عنها، وضبط المُتهمين الغائبين.

و اتهمت النيابة المتهمين جميعًا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.

واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، و المتهمين الأول والثالث والرابع والحادية عشرة، بحيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.

و قد نسب أمر الإحالة-خلال الفترة بين 2015 حتى 24 سبتمبر 2017- إلى المتهمين الأول والثانى تولي قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى.