محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى أحداث الإرشاد 8 نوفمبر

نجوى عبد العزيز أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وحسن السايس إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد" لجلسة 8 نوفمبر المقبل.وأسندت النيابة

نجوى عبد العزيز



أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي وحسن السايس إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث مكتب الإرشاد” لجلسة 8 نوفمبر المقبل.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.