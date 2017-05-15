محاكمة بديع والشاطر في أحداث مكتب الإرشاد .. 22 مايو

نجوى عبد العزيز قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين بقضية "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 22 مايو الجاري.أسندت النيابة لقيادات الجماعة تهم ال



نجوى عبد العزيز



قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين بقضية “أحداث مكتب الإرشاد”، لجلسة 22 مايو الجاري. أسندت النيابة لقيادات الجماعة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة؛ حيث أطلق الموجودون بمقر مكتب الإرشاد الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.